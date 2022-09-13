Автомобіль після аварії помістили на арештмайданчик, а водія – в ізолятор тимчасового тримання

Ввечері в понеділок, 12 вересня, у Вінницькій області сталася ДТП, у якій загинули двоє молодих хлопців. Їх на смерть збив автомобіль, яким керував житель Хмельниччини.

Аварія сталась близько 20:20 на автодорозі «Стрий – Кропивницький – Ізварине» у селі Ксаверівка Вінницького району. За інформацією поліції, 37-річний водій автомобіля, житель Хмельницької області, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя дороги та здійснив наїзд на двох пішоходів, місцевих жителів.

«У результаті аварії 19 та 20-річний пішоходи отримали травми, несумісні з життям.

Водій автомобіля отримав незначні тілесні ушкодження. Він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», – зазначили правоохоронці.

Транспортний засіб помістили на арештмайданчик. Слідчі з’ясовують усі причини та обставини ДТП. Водію загрожує до 10 років в’язниці.