На Вінниччині хуліганів, які знущалися над ветераном АТО, змусили просити прощення на колінах

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:5610423

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На Вінниччині хуліганів, які знущалися над ветераном АТО, змусили просити прощення на колінах
фото Олега Пявки
Хулігани також виплатили потерпілому грошову компенсацію

У місті Козятин Вінницької області хуліганів, які жорстоко знущалися з ветерана АТО Олександром Дяком, змусили на колінах просити перед ним вибачення. Про це у себе у Facebook повідомив глава місцевої асоціації учасників АТО Олег Пявка.

«З приводу знущання над АТОвцем Дяком Олександром у м. Козятині що на Вінничині. За його словами він пробачив. Отримав грошову компенсацію, між тим пообіцяли всіляко піклуватися про його безпеку і у майбутньому йому допомагати», - написав Пявка.

Зазначимо, що як писали «Факти», потерпілий працював разом зі зловмисниками на будівництві.

«Я цих хлопців, з ким довелося будувати, знаю тільки наочно. Одного з них звуть Сергій, кличка - Дикий. Про другого нічого не знаю. Під час будівельних робіт у нас стався конфлікт. Вони дізналися, що я служив в АТО, і почали мене бити. При цьому один з моїх напарників постійно кричав: «Тебе в АТО не вбили? Так доб'ємо ми!», – розповів він.

За словами Дяка, поваливши на землю, його жорстоко побили ногами, після чого дали лопату і змусили рити собі могилу.

Фото «Фактів»

Крім того, один із зловмисників накинув йому на шию петлю, і почав душити, поки колишній військовий не знепритомнів.

У підсумку на хуліганів вийшли невідомі, які змусили їх відповісти за скоєне.

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