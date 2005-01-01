На вул. Литвиненка львів'янин виявив голого чоловіка з побоями

Чоловік розповів, що його побили та роздягли невідомі

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 10:099370

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На вул. Литвиненка львів'янин виявив голого чоловіка з побоями
фото Максим Комаровський
На вул. Литвиненка львів'янин виявив голого чоловіка

У вівторок після півночі на вул. Литвиненка у Львові перехожий помітив голого чоловіка. З його слів, його побили і роздягли.

«Спочатку я подумав, що збоченець і викликав поліцію. Але потім і швидку, коли чоловік відійшов від побоїв і вийшов на контакт», – повідомив у мережі Facebook свідок події Максим Комаровський.

Як повідомили у Патрульній поліції Львівщини, виклик надійшов від громадянина, який побачив потерпілого. Чоловіка до приїзду патруля забрали в 8-у міську клінічну лікарню. Коли патрульні зі слідчими приїхали у лікарню, то потерпілого на місці вже не було. Він відмовився від госпіталізації і написання заяви.

Також як зазначили у відділі комунікації патрульної поліції, за словами лікарів, чоловік був справді побитий. Проте особу потерпілого встановити не вдалося.

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