У Чернівцях невідомі побили суддю обласного Господарського суду

Правник майже два тижні перебуває у лікарні

СуспільствоКатерина Чурилова, 3 червня4612

До теми

У Чернівцях невідомі напали на суддю Господарського суду Чернівецької області Олександра Тинка і завдали йому тілесних ушкоджень. Про це повідомила «Судово-юридична газета».

Напад на правника стався ще 20 травня, відтоді він перебуває у лікарні.

Заступник голови господарського суду Чернівецької області Михайло Ніколаєв повідомиу своєму зверненні до Вищої ради правосуддя, що 20 травня 2018 року в Чернівцях невідомі особи скоїли напад на суддю Господарського суду Чернівецької області Олександра Тинка і завдали йому тілесні ушкодження.

За цим фактом триває досудове розслідування, в якому суддя має статус потерпілого.

Наразі суддя перебуває на стаціонарному лікуванні. Правоохоронці в установленому законом порядку визначають тяжкість і характер завданих тілесних ушкоджень.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про вищу раду правосуддя» вказане повідомлення від заступника голови суду внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Чернівцях суддя утік від патрульних, щоб не проходити перевірку на алкотестері ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук