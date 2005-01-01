У Чернівцях невідомі побили суддю обласного Господарського суду

У Чернівцях невідомі напали на суддю Господарського суду Чернівецької області Олександра Тинка і завдали йому тілесних ушкоджень. Про це повідомила «Судово-юридична газета».

Напад на правника стався ще 20 травня, відтоді він перебуває у лікарні.

Заступник голови господарського суду Чернівецької області Михайло Ніколаєв повідомиу своєму зверненні до Вищої ради правосуддя, що 20 травня 2018 року в Чернівцях невідомі особи скоїли напад на суддю Господарського суду Чернівецької області Олександра Тинка і завдали йому тілесні ушкодження.

За цим фактом триває досудове розслідування, в якому суддя має статус потерпілого.



Наразі суддя перебуває на стаціонарному лікуванні. Правоохоронці в установленому законом порядку визначають тяжкість і характер завданих тілесних ушкоджень.



Відповідно до статті 73 Закону України «Про вищу раду правосуддя» вказане повідомлення від заступника голови суду внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.