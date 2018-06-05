Двоє п'яних морських піхотинців у Миколаєві побили літнього волонтера

Керівництво бригади планує звільнити вояків, які «очорняють здобутки решти морпіхів» на війні

СуспільствоКатерина Чурилова, 5 червня1910

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Двоє п'яних морських піхотинців у Миколаєві побили літнього волонтера
фото ілюстративне
Вояки побили волонтера через зауваження

Двоє військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ напідпитку побили 70-річного чергового на волонтерському посту на залізничному вокзалі Миколаєва. Про це пише «Новинарня».

Інцидент стався ввечері 4 червня. «Під час нічного чергування два … жорстоко побили чергового нашого посту Перегончука Олександра, якому майже 70 років. Вирваний шматок губи і ЧМТ (черепно-мозкова травма – ред.) щонайменше», –повідомила місцева волонтерка Ірина Абрамова.

За її словами, матроси били чоловіка «ногами, чайником, розтрощили посуд». Ірина Абрамова повідомила імена матросів: Олександр Павлюченко та Віталій Авраменко.

Зазначається, що конфлікт почався тоді, коли морпіхам сказали, що їм не можна перебувати на волонтерському посту в нетверезому стані.

Згодом інформацію про інцидент із побиттям чергового на волонтерському посту на своїй офіційній сторінці у Facebook підтвердила 36-та бригада.

«Вчора, в м. Миколаєві, на одному із волонтерських постів на залізничному вокзалі, два військовослужбовці, в позаслужбовий час, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зчинили сутичку із черговим Волонтерського посту, вході якої постраждала цивільна особа. За фактом правопорушенням, призначене службове розслідування. Інформацію щодо порушників надано у ВСП м. Миколаєва, та Національній поліції», – йдеться в повідомленні прес-служби бригади.

У бригаді морської піхоти запевнили, що «командування бригади вживає та буде вживати всіх вичерпних заходів з метою недопущення правопорушення іншими військовослужбовцями». «Таким «воякам» не місце в Збройних силах. Правопорушники понесуть весь тягар відповідальності, відповідно до чинного законодавства», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Повідомляється також, що морпіхів буде звільнено з бригади: «в межах дисциплінарного впливу командиром частини накладено на правопорушників стягнення «Звільнення з військової служби за службовою невідповідністю».

«На жаль, подібні випадки ганьблять та очорняють здобутки решти морпіхів, які з честю виконують завдання щодо звільнення окупованих територій», – додали в бригаді.

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