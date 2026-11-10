У ніч проти вівторка, 10 листопада, росіяни атакували Вінницьку область. Унаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Виконувач обов’язків голови Ладижинської громади Олександр Коломієць уточнив, що росіяни вдарили по цивільному підприємству в місті Ладижин. Унаслідок атаки загинули двоє людей.

«Відсьогодні у громаді оголошено триденну жалобу. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів», – написав Олександр Коломієць.

За даними Наталі Заболотної, на підприємстві є руйнування. Крім того, російська атака пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Нагадаємо, 1 листопада росіяни атакували Козятинську громаду на Вінниччині, влучивши в територію гуртожитку професійного училища. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей, серед яких – 13-річна дівчина.