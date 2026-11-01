Росіяни дроном атакували Вінницьку область

У неділю, 1 листопада, росіяни атакували Вінницьку область безпілотником. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Про це повідомили начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Російський безпілотник атакував Козятинську громаду, влучивши в територію гуртожитку професійного училища. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Спершу повідомлялось, що це чоловік та жінка, однак згодом Наталя Заболотна уточнила, що серед загиблих – 13-річна дівчина. Також внаслідок атаки поранення отримали 24-річний чоловік, двоє пʼятирічних дітей та 16-річний хлопець.

«Усі з травмами середньої тяжкості. Їм надають необхідну медичну допомогу. Влучання сталося між гуртожитком та одним із навчальних закладів», – повідомила Наталя Заболотна.

Рятувальники загасили пожежі на двох автомобілях, які зайнялися внаслідок обстрілу.

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Зауважимо, що 1 листопада під атаку російських дронів також потрапила Рівненщина, де постраждали четверо людей. У Чернівцях через російський обстріл постраждав 67-річний чоловік. На Львівщині ворожі безпілотники пошкодили п’ять житлових будинків.