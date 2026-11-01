У неділю, 1 листопада, під час масованої атаки дронами по західних областях росіяни вдарили ударними дронами по Чернівцях. Голова обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив про одного постраждалого.

Повітряну тривогу у Чернівецькому районі оголосили о 11:14, відбій пролунав о 13:40. За словами очільника Чернівецької області, Росія атакувала Буковина трьома безпілотниками.

Унаслідок влучання двох БпЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. 67-річний чоловік отримав осколкові поранення. Йому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували.

«На місці падіння уламків виникла пожежа. Наразі всі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано», – повідомив Руслан Осипенко.

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Нагадаємо, що вночі та вранці 1 листопада Росія кілька разів атакувала Львівщину ударними дронами, БпЛА збили військові ППО, але є пошкодження житлових будинків та авто.