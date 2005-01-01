На Вінничині люди не хочуть йти працювати на японський завод через страх втратити субсидії

У місті Немирів, що на Вінничині, японський завод Fujikura відчуває труднощі із набором працівників. Люди ж не хочуть йти працювати, бо бояться втратити субсидії на оплату комунальних послуг.

Про це Gazeta.ua повідомив мер Немирова Віктор Качур.

«Є проблема з працевлаштуванням. Пропонуємо людям роботу, а вони відмовляються офіційно працювати на заводі. І це при тому, що середня зарплата буде 7100 гривень. Люди бояться втратити субсидію чи іншу соціальну допомогу. Прямо кажуть, що їм вигідніше сидіти вдома», - зазначив Віктор Качур.

За його словами, вже навчено і готові приступити до роботи 400 людей. Усі працевлаштовані – жителі району та Вінниці.

«Центр зайнятості має усвідомити, якщо у них стоїть на обліку півтисячі безробітних людей, то їм треба запропонувати роботу і вони мають піти працювати. Днями особисто видзвонював багатодітного батька. А він каже, що йому не вигідно офіційно працювати, бо не буде отримувати соціальну допомогу. Потім ще й доведеться у повній мірі платити за газ, світло. А таких людей море», - сказав міський голова.

На початку 2018 року у Немирові запрацює новий завод японської компанії Fujikura. Завод виготовлятиме електропроводку для автомобілів Audi та Volkswagen. На ньому працюватимуть 2 тис. робітників.