Українські захисники продовжують просуватися уперед попри краще забезпечення у ворога

Ворог продовжує мати перевагу в кількості військ, артилерії та боєприпасів, проте українські захисники продовжують просуватися уперед. Про це розповів командувач Сухопутних військ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Олександр Сирський в інтерв'ю українській службі BBC.

Як розповів Сирський, основні сили російської армії зосереджені довкола Бахмута, на Лиманському напрямку. Ця місцевість насичена інженерними загородженнями окупантів, вони створили там багато опорних пунктів. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би хотілося.

Крім того, ворог має перевагу в кількісному складі та особливо в артилерії. А також – значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами.

«Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян. На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед», – сказав Сирський.

За словами Сирського, його війська щодня просуваються уперед на 500 метрів – кілометр. Він додав, що в армії РФ також є перевага в авіації та РЕБ, і це теж відіграє роль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал Сирський підтвердив виданню, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів. Також автор інтерв'ю стверджує, що бачив американські гаубиці M777, здатні використовувати такі боєприпаси, вже на позиціях навколо Бахмута.