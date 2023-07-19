Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

Командувач Східного угрупування військ, що веде бої на найгарячіших ділянках фронту сходу України, генерал-полковник Олександр Сирський переконаний, що явною перевагою українців над ворогом є «єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один одному». Про це пише журналіст BBC News Джонатан Біл у своєму матеріалі зі сходу України, де він зустрівся із генералом ЗСУ.

«Знайдіть ім'я Олександра Сирського в інтернеті, і ви побачите, що його називають «найуспішнішим генералом 21 століття на сьогодні». Це – висока планка», – йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що 57-рчний генерал-полковник Сирський очолив оборону Києва на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Був одним з командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Тепер керує Східним угрупуванням військ, яке веде бої на найгарячіших ділянках фронту сходу України.

«Ми зустрічаємось з ним у секретному місці поряд зі спеціальним «командирським» автомобілем, на якому він відвідує своїх вояків та стежить за динамікою боїв. Зверху на авто стоїть потужний кулемет. А всередині великий екран показує кілька відеотрансляцій з поля бою. Ми бачимо на екрані порізані снарядами землі навколо Бахмута, де українці намагаються йти у наступ. Я запитую в генерала, чи хоче він відвоювати місто? Сирський усміхається і каже: «Так, звісно. Намагаюся», – пише журналіст.

Джонатан Біл зазначає, що генерал Сирський користується величезною повагою в армії

«Імпонує своєю цілеспрямованістю, рішучістю та хитрістю. Він спить лише чотири з половиною години на добу. Єдина релаксація — це щоденні заняття у тренажерному залі»

Як йдеться у матеріалі, генерал Сирський визнає, що швидкий успіх українського контрнаступу у поточних реаліях «практично неможливий», оскільки на Сході, як і на півдні, утримувана противником територія насичена мінами і оборонними загородженнями. У росіян, за його словами, багато опорних пунктів.

«Тому наше просування дійсно йде не так швидко, як хотілося б», – заявив він.

Сирський стверджує, що Україна все ж володіє однією явною перевагою над ворогом – це «єдність нашого військового керівництва і довіра наших солдатів один одному». BBC зазначає, що це різко контрастує з російською військовою ієрархією, яка, схоже, страждає від чвар і відірваності армії від верховного командування.

Сирський стверджує, що повернення Бахмута є для нього «справою честі».

«Ми втратили багатьох наших братів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут... тому ми просто зобов'язані повернути його», – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генерал Сирський підтвердив виданню, що американські касетні боєприпаси прибули в Україну і будуть готові до використання протягом декількох днів. Також автор інтерв'ю стверджує, що бачив американські гаубиці M777, здатні використовувати такі боєприпаси, вже на позиціях навколо Бахмута.