Пластун Назарій Лугарєв служив у війську з 2013 року

На війні загинув 32-річний керівник івано-франківського «Пласту» Назарій Лугарєв. Військовий загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу в Запорізькій області. У пластуна-військового залишився син та дружина.

Про загибель Назарія Лугарєва повідомили пластуни у середу, 7 грудня, на офіційній сторінці «Пласту» у Facebook. Військовий загинув поблизу міста Гуляйполе під час мінометного обстрілу.

«З 2013 року, після строкової служби, Назар служив за контрактом і брав участь в бойових діях на сході України. Був ветераном АТО. З початку повномасштабного вторгнення пластун знову став на захист країни і брав участь у боях в Запорізькій області як головний сержант 1-го стрілецького взводу 2-ої стрілецької роти 78-го окремого батальйону 102-ої окремої бригади ТрО імені полковника Дмитра Вітовського», – йдеться у повідомленні «Пласту».

32-річний Назарій був головою осередку «Пласту» в Івано-Франківську, належав до куреня «Лісові Чорти». У «Пласті» розповідають, що Назарій Лугарєв вступив до організації ще в 2005 році, був учасником гуртка «Торнадо» юнацького куреня ч. 79 ім. Липинського.

Назарій Лугарєв загинув з двома побратимами зі своєї роти під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу м. Гуляйполе Запорізької області. У військового залишилась дружина Мар’яна та син Данило. Пластуни закликають підтримати рідних загиблого військового.