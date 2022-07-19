Тарас Жеребецький служив у 80 окремій десантно-штурмовій бригаді

На війні загинув 34-річний депутат Львівської районної ради Тарас Жеребецький, який служив у складі львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Автомобіль, в якому їхав боєць, підірвався на міні в зоні бойових дій.

«Жахлива звістка приголомшила. На фронті загинув керівник фракції «Європейська солідарність» у Львівській районній раді Тарас Жеребецький», – повідомила у вівторок, 19 липня, голова Львівської облради Ірина Гримак у Facebook.

За словами Ірини Гримак, кілька днів тому, у перервах між важкими боями, Тарас Жеребецький зробив сюрприз рідним та без попередження приїхав додому, щоби побачитися з дружиною, сином та донькою. Керівник обласної організації «Європейської солідарності» на Львівщині Олег Синютка розповів, що авто, в якому їхав Тарас Жеребецький, підірвалося на міні у зоні бойових дій.

Тарас Жеребецький був учасником АТО з 2014 року, під час повномасштабного вторгнення росіян знову пішов на фронт у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади. У червні цього року указом президента нагороджений орденом III ступеня «За мужність». У вересні Тарасові Жеребецькому мало виповнитися 35 років.

P.S. Прощання з Тарасом Жеребецьким відбудеться 21 липня в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11) о 15:00. Чин поховання – на Личаківському кладовищі (вул. Мечникова) о 16:00.