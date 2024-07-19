У четвер, 18 липня, в селі Хрінники Дубенського району відпочивальники виявили тіло 45-річного чоловіка, який зник напередодні. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська, інформація про тіло людини без ознак життя надійшла правоохоронцям близько 19:30. За попередньою інформацією, 45-річний місцевий житель напередодні пішов купатися на водосховищі та зник – його речі декілька днів лежали на березі. Потопельника виявили лише 18 липня.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події та остаточну причину смерті жителя села Глибока Долина Демидівської громади.

Додамо, що з початку року на водоймах Рівненщини потонуло 28 людей, з них двоє – діти.