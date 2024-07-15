Нещасний випадок стався 14 липня у селі Козлин

У понеділок, 15 липня, у селі Козлин Рівненського району рятувальники підняли з місцевої водойми тіло чоловіка. Загиблим виявився 19-річний житель Клеваня. Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

Інформація про зниклого в ставку відпочивальника надійшла до Служби порятунку 14 липня близько 20:00.

«Пошукові роботи розпочали негайно, але через темряву тіло знайти не вдалося. Сьогодні пошуки за допомогою надувного човна та безпілотного літального апарату були відновлені. Зрештою, водолази знайшли та підняли з водойми тіло чоловіка 2005 року народження», – зазначають рятувальники.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Рівненщини Катерина Загурська, ознак насильницької смерті на тілі хлопця не було. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок»).

Додамо, що на вихідних, 13 і 14 липня, у водоймах Рівненщини потонули троє чоловіків.