Зловмисника затримали відразу після того, як він здійснив підпал

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 18-річному студенту Володимиру Беднаруку за вчинення диверсії. Чоловік на замовлення росіян підпалив релейну шафу «Укрзалізниці». За скоєне йому призначили пʼять років пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 20 травня, у жовтні 2024 року російські спецслужби завербували 18-річного мешканця Ківерців, коли той шукав легких заробітків у Telegram-каналах. Володимир Беднарук погодився на пропозицію куратора підпалювати автомобілі Збройних сил України, залізничні колії та інші об’єкти, які мають важливе оборонне значення. За кожне виконане завдання він мав отримувати від 150 до 2000 доларів винагороди.

Так, 6 листопада 2024 року чоловік підпалив залізничну релейну шафу, що забезпечувала рух на одній із ділянок «Укрзалізниці» поблизу Луцька. Співробітники СБУ та Нацполіції викрили зловмисника і по гарячих слідах одразу затримали. Під час судового розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою провину.

Суддя Ігор Ясельський визнав Володимира Беднарука винним за ч.2 ст.28 ч.2 ст.113 КК України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою) й призначив пʼять років пробаційного нагляду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.