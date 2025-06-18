Луцький міськрайонний суд виніс вирок начальнику управління логістики та матеріально-технічного забезпечення ГУНП у Волинській області Андрію Коваленку за зловживання впливом. Обвинувачений вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання його діяльності. За скоєне посадовцю призначили 52 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 16 червня, взимку 2024 року начальник управління ГУНП у Волинській області Андрій Коваленко домовився із директором ТОВ «СМ-Рембуд», аби той надавав йому від 3 до 5% надходжень з держбюджету на капітальний ремонт ізолятора тимчасового тримання у Ковелі та будівлі поліції у селищі Маневичі. Натомість обвинувачений пообіцяв не перешкоджати та сприяти діяльності підприємця.

Затримали Андрія Коваленка 9 грудня 2024 року під час отримання 50 тис. грн хабара. У суді поліцейський повністю визнав свою провину та розкаявся, просив суворо його не карати.

Суддя Володимир Хилюк визнав посадовця винним за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) й призначив 52 тис. грн штрафу. Крім того, обвинуваченого зобовʼязали заплатити 3183 грн за проведення експертизи. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «СМ-Рембуд» зареєстроване у лютому 2017 року в селищі Турійськ Ковельського району. Спеціалізується на будівництві, проведенні будівельно-монтажних та інших робіт із завершення будівництва. Власницею компанії є Ольга Мазуркевич, а директором – Юрій Баран.