У ДТП на Волині загинув 52-річний водій Škoda Fabia
Потерпілий врізався у паркан, а тоді – у дерево
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У неділю, 9 червня, у селі Любохини Старовижівської громади сталася ДТП, в якій загинув 52-річний водій Škoda Fabia. Про це повідомили у поліції Волинської області.
За інформацією правоохоронців, близько 18:00 водій автомобіля Škoda Fabia не впорався з керуванням, з’їхав із дороги, врізався у паркан, а тоді – у дерево. Від отриманих травм 52-річний чоловік загинув на місці події. Відомо, що він із Шацької громади.
Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції, наразі експертиза встановлює, чи перебував водій у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.