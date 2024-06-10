У селі Любохини легковик влетів у паркан

У неділю, 9 червня, у селі Любохини Старовижівської громади сталася ДТП, в якій загинув 52-річний водій Škoda Fabia. Про це повідомили у поліції Волинської області.

За інформацією правоохоронців, близько 18:00 водій автомобіля Škoda Fabia не впорався з керуванням, з’їхав із дороги, врізався у паркан, а тоді – у дерево. Від отриманих травм 52-річний чоловік загинув на місці події. Відомо, що він із Шацької громади.

Як уточнили ZAXID.NET у пресслужбі поліції, наразі експертиза встановлює, чи перебував водій у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.