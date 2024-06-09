Водій мотоцикла внаслідок отриманих травм помер у лікарні

Між селами Маюничі Рівненської області та Мала Осниця Волинської області сталась ДТП за участі 18-річного мотоцикліста. Хлопець врізався у дерево, внаслідок отриманих травм він помер у лікарні. Про це у неділю, 9 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.

Подія трапилась у суботу, 8 червня, близько 16:30. За даними правоохоронців, 18-річний житель села Козлиничі Камінь-Каширського району Волинської області, який перебував за кермом мотоцикла Shineray, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де врізався у дерево. Травмованого водія мотоцикла побачили перехожі та викликали швидку допомогу.

«Із тяжкими травмами водія, який був у мотошоломі, госпіталізували до лікарні Волині. Втім, врятувати його життя не вдалося: орієнтовно через дві години парубок помер», – йдеться у повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, у селі Теребля Тячівського району, що на Закарпатті, внаслідок зіткнення з легковим автомобілем Volkswagen Golf загинула 71-річна пасажирка мотоцикла DELTA. Водія мотоцикла, 73-річного чоловіка, травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.