У селі Теребля Тячівського району, що на Закарпатті, сталась ДТП за участі легковика Volkswagen Golf та мотоцикла DELTA. Внаслідок аварії загинула 71-річна пасажирка мотоцикла. Про це у суботу, 8 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпатської області.

Аварія трапилась у п’ятницю, 7 червня. Повідомлення про ДТП до поліцейських надійшло о 14:20.

Попередньо слідчі встановили, 29-річна мешканка села Теребля, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Golf, допустила зіткнення із незареєстрованим мотоциклом DELTA, яким керував 73-річний житель села Вонігово. Разом з чоловіком на їхала 71-річна жінка. Від отриманих травм внаслідок зіткнення пасажирка мотоцикла загинула на місці події, а водія мотоцикла з травмами різного ступеня госпіталізували до лікарні.

За даними правоохоронців, водійка Volkswagen Golf за кермом перебувала у тверезому стані.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до восьми років позбавлення волі.