До передачі грошей підозрюваний залучив посередницю

На Волині правоохоронці затримали в.о. начальника одного з відділів Держслужби з питань праці, який за хабар обіцяв представнику підприємства не перевіряти обставини загибелі неповнолітнього працівника. За скоєне йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомила 31 березня пресслужба ДБР.

Трагедія сталася на початку січня 2025 року через пожежу на території приватного деревообробного ангара в селі Залізниця Камінь-Каширського району. На місці події рятувальники виявили тіло 15-річного підлітка.

«Правоохоронці скерували до Держслужби з питань праці офіційні листи про необхідність проведення розслідування нещасного випадку. Натомість відповідальний посадовець запропонував представнику підприємства за 5 тис. доларів не проводити перевірку. До передачі грошей чоловік залучив посередницю, яка 26 березня у Луцьку отримала всю суму», – зазначають у ДБР.

Посадовця та посередницю затримали, їм оголосили про підозру в отриманні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.