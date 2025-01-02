У четвер, 2 січня, в селі Залізниця Камінь-Каширського району під час пожежі на приватній пилорамі загинув 15-річний підліток. Усі обставини трагедії наразі встановлюють слідчі. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Займання сталося близько 5:00. За інформацією рятувальників, загасити полумʼя вдалося об 11:05. Вогонь частково знищив покрівлю, стіни, перекриття та устаткування приватної пилорами у селі Залізниця.

«На місці події виявили тіло неповнолітнього місцевого жителя 2009 року народження. Обставини його смерті наразі зʼясовують», – зазначили правоохоронці.

Як ZAXID.NET уточнили у пресслужбі поліції, підліток мешкав по сусідству від пилорами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення вимог пожежної безпеки, що призвели до летальних наслідків. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.