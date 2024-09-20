Ремонт мосту на Волині триватиме приблизно до 12 жовтня

На найдовшому автошляху Волині Т-03-02 розпочали ремонт аварійного мосту. До 12 жовтня рух транспорту на вказаній ділянці буде обмежений. Про це повідомили 19 вересня у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.

Автодорога Т-03-02 є найдовшою за протяжністю з-поміж шляхів державного значення Волинської області та сполучає населені пункти трьох районів – Ковельського, Володимирського та Луцького.

«Міст, що побудований 40 років тому, за роки експлуатації без ремонту зазнав руйнувань та потребував відновлення, аби не загрожувати безпечному та безперебійному руху. Адже на цьому відтинку шляху спостерігається інтенсивний рух транспорту, зокрема вантажного», – йдеться у повідомленні.

Наразі підготовчі роботи розпочали на правій частині мосту, тому обʼїзд організували лівою смугою в обох напрямках.

Яу уточнили ZAXID.NET у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області, попередньо ремонт запланований до 12 жовтня.