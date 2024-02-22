У Камінь-Каширському районі шосту добу шукають зниклу студентку

У Камінь-Каширському районі, що на Волині, шосту добу тривають пошуки 17-річної студентки, яка зникла під час відпочинку з друзями. Як повідомила поліція Волинської області, повідомлення про зникнення неповнолітньої надійшло 17 лютого від її друзів. Вони розповіли, що відпочивали поблизу села Угриничі, коли дівчина відійшла у лісопосадку та не повернулася. Мобільний телефон залишила в автомобілі.

До пошуків зниклої щодня залучають від 250 до 300 людей – це поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники, лісівники та громадськість. Також працюють спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками.

«На сьогоднішній день обстежено близько 15 кілометрів лісу та болотистої місцевості, щодня територія пошуків збільшується. Нині обстежується акваторія річки Стохід із застосуванням ехолотів та підводних відеокамер. Наразі дівчину розшукати не вдалося, пошукові роботи тривають», – йдеться у повідомленні.