На Тернопільщині в річці Серет водолази знайшли мертвим чоловіка, який вважався зниклим безвісти півтора місяця. Тіло працівники ДСНС підняли на берег та передали поліції. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка.

Вранці 22 лютого на території села Слобідка Теребовлянської громади в річці Серет помітили тіло невідомого чоловіка. Очевидці зателефонували в поліцію та звернулися в «Службу порятунку». До населеного пункту прибули правоохоронці та працівники ДСНС із спецспорядженням.

«Водолази управління ДСНС України у Тернопільській області 22 лютого у річці Серет, в межах села Слобідка Теребовлянської територіальної громади, виявили тіло потопельника. До пошуків було залучено 8 рятувальників, 2 одиниці техніки та 1 плавзасіб», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в четвер, 22 лютого.

Загиблого передали працівникам поліції. Правоохоронці з’ясували, що тіло належить 45-річному місцевому чоловіку. Відомо, що знайдений перебував у розшуку з 6 січня 2024 року. За фактом загибелі людини в поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Наразі обставини надзвичайної події встановлює слідство.