Тіло знайшли в річці в селі Туринка, що за 10 км від Жовкви

У четвер, 22 лютого, у річці Свиня на Жовківщині знайшли тіло 50-річного чоловіка, який був у розшуку як безвісти зниклий.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, у селі Туринка Жовківської громади правоохоронці дістали з річки тіло 50-річного мешканця, який безвісти зник 10 днів тому і був оголошений у розшук.

Попередньо відомо, що чоловік зловживав алкоголем, що і могло призвести до трагічної загибелі.