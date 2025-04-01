Смертельна аварія сталася поблизу села Ярівка Луцького району

У вівторок, 1 квітня, поблизу села Ярівка Луцького району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув 41-річний водій Volkswagen Golf. Про це повідомила пресслужба поліції області.

За даними слідства, 41-річний водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою Mercedes Axor, якою керував 51-річний житель Вінницької області.

«Від удару вантажівка з'їхала у кювет, а у легковика розбита передня частина. Від отриманих травм водій легковика загинув», – зазначають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.