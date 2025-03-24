Працівника Ковельського РТЦК та СП вдруге оштрафували за керування напідпитку
Петро Головей вчетверте опинився на лаві підсудних за пʼяні порушення
Ковельський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю районного ТЦК та СП Петру Головею за вчинення ДТП напідпитку. Обвинувачений на швидкості вʼїхав у легковик, в якому перебували діти. За це йому призначили 17 тис. грн штрафу й позбавили права керування транспортними засобами на рік.
Як йдеться у постанові суду від 17 березня, аварія сталася ввечері 21 грудня 2024 року на вулиці Грушевського у Ковелі. Близько 19:30 військовослужбовець районного ТЦК та СП Петро Головей сів пʼяним за кермо автомобіля Volkswagen Golf і врізався у припаркований легковик, в якому на той момент перебували діти. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Обвинуваченого освідували – у нього виявили 2,67 проміле алкоголю в крові.
На судові засідання Петро Головей не з’явився, хоча протягом січня-березня 2025 року йому чотири рази відправляли повістки.
Суддя Руслан Смалюх визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані спʼяніння) й призначив 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.
Варто зауважити, що згідно з судовою постановою від 27 грудня 2024 року, Петра Головея судили за перебування у стані алкогольного сп’яніння за місцем проходження служби. За це правопорушення суддя В’ячеслав Лесик оштрафував військового на 17 тис. грн.
У вересні 2014 року поліція зупинила обвинуваченого п’яним на дорозі Київ – Ковель – «Ягодин». Тоді суддя Олена Восковська призначила йому 3400 грн штрафу.
Крім того, у лютому 2023 року поліцейські зупинили Петра Головея у селі Колодяжне Ковельського району. Огляд на стан алкогольного сп’яніння провели з його згоди на місці зупинки автомобіля за допомогою алкотестера. На той час Петро Головей працював у Ковелі водієм в Ремонтно житлово-комунальному підприємстві №1. Його адвокат, колишній прокурор, залучив свідка, який сказав у суді, що водію не роз’яснили право на проходження огляду в медичному закладі. У результаті суддя Петро Бойчук закрив справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.