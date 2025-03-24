Аварія сталася ввечері 21 грудня 2024 року на вулиці Грушевського у Ковелі

Ковельський міськрайонний суд виніс вирок військовослужбовцю районного ТЦК та СП Петру Головею за вчинення ДТП напідпитку. Обвинувачений на швидкості вʼїхав у легковик, в якому перебували діти. За це йому призначили 17 тис. грн штрафу й позбавили права керування транспортними засобами на рік.

Як йдеться у постанові суду від 17 березня, аварія сталася ввечері 21 грудня 2024 року на вулиці Грушевського у Ковелі. Близько 19:30 військовослужбовець районного ТЦК та СП Петро Головей сів пʼяним за кермо автомобіля Volkswagen Golf і врізався у припаркований легковик, в якому на той момент перебували діти. У результаті ДТП ніхто не постраждав. Обвинуваченого освідували – у нього виявили 2,67 проміле алкоголю в крові.

На судові засідання Петро Головей не з’явився, хоча протягом січня-березня 2025 року йому чотири рази відправляли повістки.

Суддя Руслан Смалюх визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані спʼяніння) й призначив 17 тис. грн штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Варто зауважити, що згідно з судовою постановою від 27 грудня 2024 року, Петра Головея судили за перебування у стані алкогольного сп’яніння за місцем проходження служби. За це правопорушення суддя В’ячеслав Лесик оштрафував військового на 17 тис. грн.

У вересні 2014 року поліція зупинила обвинуваченого п’яним на дорозі Київ – Ковель – «Ягодин». Тоді суддя Олена Восковська призначила йому 3400 грн штрафу.

Крім того, у лютому 2023 року поліцейські зупинили Петра Головея у селі Колодяжне Ковельського району. Огляд на стан алкогольного сп’яніння провели з його згоди на місці зупинки автомобіля за допомогою алкотестера. На той час Петро Головей працював у Ковелі водієм в Ремонтно житлово-комунальному підприємстві №1. Його адвокат, колишній прокурор, залучив свідка, який сказав у суді, що водію не роз’яснили право на проходження огляду в медичному закладі. У результаті суддя Петро Бойчук закрив справу за відсутністю складу адміністративного правопорушення.