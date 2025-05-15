Водій позашляховика під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою MAN

Вранці у четвер, 15 травня, між містами Нововолинськ та Володимир Волинської області сталась смертельна ДТП за участі позашляховика та вантажівки. Деталі аварії повідомила Нацполіція Волині.

Як вказано у повідомленні поліції, близько 07:30 на дорозі біля села Суходоли Володимирського району 34-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, спричинив ДТП. Водій під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Зимнівської громади.

Позашляховик Toyota Land Cruiser злетів з дороги



Внаслідок зіткнення водій Toyota загинув на місці, а 27-річного пасажира позашляховика доставили у лікарню. За фактом смертельної ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.