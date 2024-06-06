На Волині у багажнику авто митники виявили товар без належної сплати податків

Волинські митники на пункті посту «Устилуг» зупинили чоловіка, який намагався ввезти комерційні партії брендового товару без належної сплати податків. Про це 6 червня повідомили у Волинській митниці.

Загалом у багажнику перевізника виявили 43 кг нового взуття та одягу Nike, а також 70 кг автошин Michelin. Їхню вартість додатково встановить товарознавча експертиза.

Митники склали на порушника протокол і розпочали провадження в адміністративній справі. Відповідно до ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, за недекларування товарів передбачений штраф у розмірі 30% від їхньої вартості.

У Волинській митниці також нагадують, що без сплати митних платежів можна ввозити для особистого користування на особу не більше 50 кг товару вартістю не більше 500 Євро (крім підакцизних товарів).