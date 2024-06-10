Аварія на вулиці Львівській у Луцьку сталася 16 грудня 2023 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок водію Daewoo Lanos, який збив на пішохідному переході 10-річну школярку. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження й тривалий час перебувала на лікуванні. За скоєне обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну й зобов’язали компенсувати понад 101 тис. грн витрат за лікування.

Як йдеться у вироку від 4 червня, аварія на вулиці Львівській у Луцьку сталася 16 грудня 2023 року. Артур Трофімчук, який перебував за кермом автомобіля Daewoo Lanos, не зменшив швидкості руху перед пішохідним переходом і збив 10-річну школярку. Дівчинка отримала забій головного мозку, важку закриту черепно-мозкову травму, забій органів грудної та черевної порожнин, перелом кісток тазу та інші тяжкі травми.

У суді Артур Трофімчук свою вину визнав і розкаявся. Відомо, що він уродженець смт Колки Волинської області, навчається на п’ятому курсі ЛНТУ, одружений, раніше судимий не був.

Суддя Ігор Ясельський визнав волинянина винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило тяжке тілесне ушкодження потерпілому) й призначив два роки іспитового терміну з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Крім того, обвинувачений має заплатити 101 749 грн за лікування дитини. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.