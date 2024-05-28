Демидівський районний суд виніс вирок Михайлу Засадку, який сів за кермо Chevrolet Aveo напідпитку, і збив на пішоходному переході жінку з дитиною. За скоєне обвинуваченому призначили три роки тюрми. Крім того, він має заплатити потерпілій понад 200 тис. грн компенсації за моральну шкоду.

Як йдеться у вироку від 23 травня, аварія на вулиці Сурмичі в місті Дубно сталася 14 вересня 2023 року. Михайло Засадко, який перебував за кермом Chevrolet Aveo у стані алкогольного сп’яніння, не зменшив швидкості руху і перед нерегульованим пішохідним переходом збив матір з дочкою. У результаті жінку госпіталізували з важкою закритою черепно-мозковою травмою. 5-річна дитина серйозно не травмувалася – збила коліно та отримала садна спини.

У суді Михайло Засадко свою вину визнав. Розповів, що напередодні ввечері вживав алкогольні напої, а вранці 14 вересня випив літр пива. Їхав зі швидкістю 40 км/год, втім напередодні зіткнення почав розмовляти по телефону й нібито не помітив пішоходів. Він також зазначив, що дуже шкодує про вчинене, повністю відшкодував всі витрати потерпілої на лікування, а також заплатив їй 35 тис. грн моральної компенсації. Просив суворо не карати, оскільки доглядає за 76-річною матір’ю.

Потерпіла розповіла у суді, що після аварії вона лікувалася приблизно два тижні й заново вчилася ходити. Нині разом із дочкою проходить реабілітацію у психолога, оскільки дитина також отримала стрес – тепер вона боїться переходити дорогу та пострійно хвилюється за маму. За словами потерпілої, через отримані травми вона не може працевлаштуватися, постійно вживає ліки та проходить обстеження. Просила суд позбавити водія волі й задовольнити її цивільний позов на 285 тис. грн.

Відомо, що потерпіла – харків’янка, яка півтора року проживає у місті Дубно, працювала в ЗСУ, одна виховує доньку.

Суддя Алла Олексюк визнала Михайла Засадка винним за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушення ПДР особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) й призначила три роки тюрми без права керувати транспортними засобами на п’ять років. Крім того, обвинувачений має заплатити потерпілій 200 тис. грн компенсації за моральну шкоду та 2 тис. грн – за судові витрати. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.