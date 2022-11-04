У чоловіка вилучили гранату, дві димові шашки, деталі до автомата і майже півтисячі патронів

На одному з блокпостів Камінь-Каширського району поліція зупинила автомобіль з вибухівкою та боєприпасами. За кермом мікроавтобуса перебував 38-річний чоловік, який раніше їздив у Харківську область і привіз звідти боєприпаси. Навіщо він це зробив, встановлює слідство. Чоловіка затримали, йому загрожує до семи років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, чоловіка виявили зранку у четвер, 3 листопада, на блокпості в одному з сіл Камінь-Каширського району. Поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, за кермом якого перебував 38-річний мешканець села Видерта.

«Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук. Вилучено гранату РГН, дві димові шашки, майже півтисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.

Водія затримали, вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення.

«Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність. Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності», – додають у поліції.