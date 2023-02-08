Зброю та боєприпаси поліцейські виявили у автомобілі чоловіка

Любешівський райсуд оштрафував 38-річного чоловіка, який привіз додому з Харківщини боєприпаси і зброю. У зону бойових дій чоловік їздив з гуманітарною місією: він відвозив військовим допомогу. Неподалік Куп'янська чоловік знайшов патрони і гранату, які вирішив привезти додому «для захисту себе та своєї сім'ї». Однак зброю знайшли в його машині під час перевірки на блокпості. Свою провину чоловік визнав. Зважаючи на його каяття та не те, що чоловік займається волонтерством, суд призначив йому лише 1,7 тис. грн штрафу.

Як повідомляла поліція, 3 листопада чоловіка за кермом автомобіля Volkswagen зупинили на одному з блокпостів у Камінь-Каширському районі. Під час огляду правоохоронці запідозрили, що в автомобілі можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили і під обшивкою правих пасажирських дверей у ньому знайшли гранату РГН, деталі до автомата та 440 патронів.

Слідчі з'ясували, що боєприпаси 38-річний чоловік перевіз з Харківщини. Туди він їздив, щоб завезти Збройним силам України гуманітарну допомогу. «Неподалік міста Куп'янськ, в місцях проведення боїв, знайшов патрони та гранату, які з метою подальшого захисту себе та своєї сім'ї помістив у свій автомобіль та перевіз до свого дому. Просить суд суворо не карати», – наводять слова обвинуваченого в вироку Любешівського райсуду.

Суд взяв до уваги ряд пом'якшуючих обставин: чоловік розкаявся, позитивно характеризується за місцем проживання, займається волонтерською діяльністю. За волонтерство його нагородила подякою Верховна Рада.

Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), але призначили м'яке покарання – лише 1,7 тис. грн штрафу. За експертизи він повинен сплатити майже 5 тис. грн. Усі патрони суд постановив конфіскувати для держави, а решту боєприпасів, як-от корпуси гранат та деталі для автомата – знищити.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.