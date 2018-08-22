На вул. Мечникова у Львові вп’яте від початку року тріснув новий водопровід

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:455380

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На вул. Мечникова у Львові вп’яте від початку року тріснув новий водопровід
фото Ірини Дух
На вул. Мечникова стався прорив водопроводу

У Львові на вул. Мечникова, 45 утворився провал дороги. З ями, яка утворилася на проїзній частині дороги, сильно витікає вода. Про це на сторінці Гарячої лінії міста Львова у Facebook повідомила користувачка Ірина Дух.

Як повідомила речниця ЛМКП «Львівводоканал» Уляна Горбата, від початку року це вже п’ятий прорив нового трубопроводу.

«Стався прорив поліетиленової труби. Це новий трубопровід, тому, найвірогідніше, труба має якийсь дефект. Бо це вже стається вп’яте за цей рік. Будемо розкопувати, оглядати. Можливо, вдасться зробити вставку. В квітні ми вже робили 3-метрову вставку на цій ділянці. В червні стався новий прорив», – зазначила Уляна Горбата.

За її словами, такі труби розраховані на 50 років експлуатації. Тому, ймовірно, труба мала якісь заводські пошкодження або було неправильно проведено розрахунки тиску.

Через порив трубопроводу в середу, 22 серпня, з 10:00 до 16:00 буде припинено водопостачання на вул. Мечникова, 9-45.

Як повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, трамваї №2 та №7 курсують по вул. Мечникова згідно графіка і без затримок.

Нагадаємо, ремонт вул. Мечникова розпочався у грудні 2015-го року та обійшовся місту в понад 67 млн грн. Через просідання старого колектора ремонт перехрестя вул. Личаківської та Мечникова затягнувся. У вересні 2017 року вулицею запустили трамвай №7 на Погулянку.

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