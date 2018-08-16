«Львівводоканал» очікує від мешканців Малехова і Грибовичів оплату за спожиту воду

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Чотири села біля Львова ще з 15 липня мають платити за водопостачання. Раніше вони отримували цю послугу безкоштовно, як компенсацію за розміщений поблизу Грибовицький полігон. Проте мешканці Великих та Малих Грибовичів, Малехова та Збиранки у середньому витрачають у понад 2,5 рази більше води, ніж львів’яни. Такі обсяги споживання приголомшили міських комунальників.

У селі Великі Грибовичі мешканці чули, що тепер мають платити за воду. Однак квитанцій не отримували. Та, навіть якби їх мали, вважають, що воду мають отримувати безкоштовно.

«У нас були криниці, була нормальна вода, а нам свалка зіпсула воду. Ну, то ми тепер не будемо платити. А якщо не будуть давати воду, перекриють її, то ми перекриємо щось друге», – каже мешканка Великих Грибовичів Марія.

Такої ж думки мешканці Малехова. Пані Іванна переконує: у водопроводі вода технічна. Тому її не п’ють. Використовують для інших потреб. Та навіть при цьому очищують, а фільтри замінюють кожні десять днів.

За словами сільського голови Малехова Володимира Сеньковського, вода надходить іржава, бо старий трубопровід. А споживання лічильники показують більші, ніж у Львові, через часті витоки в мережі.

«Водопровід, який йде з Зарудців на Львів, часто в аварійному стані, витоки бувають шалені, висотою десь до 5-6 метрів», – пояснив сільський голова Малехова Володимир Сеньковський.

Утім понаднормове споживання води є не лише у Малехові. Великі та Малі Грибовичі теж використовують більше води, ніж львів’яни. Найменші показники у Збиранці.

Ймовірне пояснення цього – полив городини. Але на камеру ніхто із селян не зізнається, що водою поливають городи. А сільські голови твердять: допоки не буде ладу зі сміттєзвалищем, платити за воду відмовляються.

«До кінця рекультивації, повного закриття сміттєзвалища по екології нічого не змінилося. Люди терплять від цього, терпить їхнє здоров’я. Тому вони повинні бути забезпечені водопостачанням безкоштовно», – вважає сільський голова Грибовичів Ігор Питель.

На Грибовицькому сміттєзвалищі зараз тривають роботи із дегазації та розпочали утилізацію фільтратів.

«До кінця року буде дві установки Ірохем по 150 кубів. Це надсучасні технології на подачу утилізації фільтратів. Ми почали вже роботи в частині зсуву», – повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак.

Мешканці сіл будуть отримувати 1,5 м3 води безкоштовно. За решту вже з 15 липня мають платити.

ЛМКП «Львівводоканал» відкрило понад 1300 особових рахунків, договори розіслали до сільських рад. Однак тільки два господарства у Великих Грибовичах зареєстрували свої лічильники.

«Ми змушені звертатися в суд для спонукання укладення договору. Але я також хочу сказати, що це не буде так дорого коштувати для цих мешканців», – пояснила заступниця директора ЛМКП «Львівводоканал» Леся Тур.

Комунальники чекатимуть на оплату ще два місяці, а потім почнуть звертатися до суду.

Нагадаємо, припинити безкоштовне водопостачання для мешканців Малехова, Збиранки, Великих і Малих Грибовичів планували з 1 квітня, однак мерія відтермінувала ці зміни і доручила «Львівводоканалу» з'ясувати причини значних перевитрат води. Пізніше дату перенесли на 1 червня.