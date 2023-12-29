Візуалізація житлового будинку на Петлюри, 7А

У Львові, на вулиці Петлюри, 7А, зведуть багатоквартирний житловий будинок, який матиме вбудовані приміщення громадського призначення та дворівневий паркінг. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради 29 грудня розповів, що у будівлі буде 12 квартир.

«Йдеться про невеликий будинок, можливо трохи менший, ніж два індивідуальних будинки. На трьох житлових поверхах буде 12 квартир. Також передбачено дворівневий паркінг поруч на 14 паркомісць, тобто забезпечать більше ніж 1 паркомісце на 1 квартиру», – розповів Антон Коломєйцев.

Будівля матиме громадський простір (Візуалізація ЛМР)

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, у будинку також будуть комерційні приміщення, тому будівля зможе бути осередком громадської активності для Залізничного району. Антон Коломєйцев додає, що ЛМР отримала гарантійний лист про те, що підприємці готові долучитися до облаштування громадського простору, який запланували на Петлюри, 7А.