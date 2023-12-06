Візуалізація ринку на вул. Садовій, 2 – Петлюри, який мають збудувати до 1 вересня 2024 року

У Львові після тримісячної перерви відновили видачу містобудівних умов і обмежень. 5 грудня головний архітектор міста на засіданні виконкому ЛМР озвучив видані документи на будівництво чотирьох об’єктів – дошкільного закладу, комунального ринку, рятувально-логістичного центру ДСНС та складу.

Як повідомив 6 грудня департамент містобудування ЛМР, на вул. Кос-Анатольського, 8 у Львові коштом благодійника збудують новий корпус дитячого садка, розрахований на 80 дітей.

«Корпус буде з’єднаний переходом з інфраструктурою садка. Під час будівництва планують використати сучасні матеріали, панорамні вікна, що дасть можливість збудувати його у короткі терміни», – повідомив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Візуалізація нового корпусу дитсадка на вул. Кос-Анатольського

ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР» отримало містобудівні умови та обмеження на будівництво муніципального ринку на вул. Садовій, 2 – Петлюри. Це буде новий ринок за сучасними стандартами, куди переїдуть підприємці з «Любінського сяйва». Він має запрацювати до 1 вересня 2024 року.

За словами головного архітектора Львова, спорудження ринку дасть можливість оптимально використати громадський простір вулиці Садової та облаштувати місця для торгівлі у форматі європейського продуктового ринку.

Ринок на вул. Садовій буде одноповерховий і критий

На вул. Шевченка, 325, що у мікрорайоні Рясне, головне управління ДСНС збудує рятувально-логістичний центр. Це буде важлива база рятувальних засобів.

Рятувально-логістичний центр ДСНС

А в індустріальній зоні «Сигнівка» зведуть виробничо-складський корпус, поруч із вже сформованими чергами забудови індустріальної зони.

Нагадаємо, містобудівну документацію у Львові не видавали впродовж трьох місяців. Зараз ці процедури відновили. Їх видає головний архітектор міста, а не члени виконкому, як раніше. Попри те усі містобудівні наміри забудовників озвучують на відкритому засіданні виконавчого комітету.