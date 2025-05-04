Щоб вибрати комфортний для себе поверх проживання, потрібно проаналізувати кілька моментів

Здавалося б, що несуттєво, на якому саме поверсі обрати квартиру, адже планування не залежить від висоти. Проте кожен поверх має свої плюси й мінуси, що треба враховувати під час купівлі житла. Які переваги й недоліки життя на різних поверхах, пише видання «Новини.Live».

Зовсім непопулярні

Квартири на перших поверхах завжди користувалися меншим попитом у покупців та орендарів. Серед мінусів квартир на перших поверхах будинку такі:

холод і вологість – через близькість до підвалу, особливо в старих будинках;

шум і пил з вулиці;

низький рівень приватності, адже з вулиці видно все, що відбувається в помешканні;

підвищена небезпека крадіжок.

Водночас житло на перших поверхах має і свої переваги, що для деяких покупців можуть переважити недоліки. До того ж, якщо в квартирі якісний ремонт, а в підвалі хороша гідроізоляція, то мінусів меншає.

Перевагами квартир на перших поверхах є:

мобільність – ви не залежите від роботи ліфта;

можна швидше дістатися до укриття;

нижча ціна на квартиру, іноді – до 30%;

можливість вигідно продати квартиру під комерцію.

Краєвиди не в пріоритеті

До вторгнення Росії в Україну квартири на високих поверхах користувалися попитом у покупців. Головна причина – це чудові краєвиди, що відкриваються з вікон на верхніх поверхах.

Проте в сьогоднішніх умовах жити на верхніх поверхах – ризиковано. Три верхні поверхи – найбільш уразливі під час атак українських міст ракетами і БПЛА. Окрім того, в умовах відключення електроенергії піднятися пішки в помешкання на високому поверху може стати випробуванням.

Серед мінусів верхніх поверхів також такі:

ризик протікання даху, особливо в старих будинках;

проблеми з тиском у водопровідній мережі, через що можна залишитися без води;

вітряно взимку і спекотно влітку.

Деякі з цих недоліків нівелюються, якщо квартира – в новобудові. Також – якщо над нею є технічне приміщення. Проте завжди залишається питання воєнних ризиків, які кожен має оцінити самостійно.

Ринок нерухомості змінюється. Що залишається незмінним – це надійність «Інтергал-Буд». Компанія є ключовим гравцем українського ринку з 2003 року та є синонімом якісного житла. Серед головних переваг «Інтергал-Буд» – ведення будівництва за рахунок власних коштів та повна відсутність недобудов, низька щільність забудови, гарантія якості матеріалів та робіт, високі темпи будівництва та вчасне завершення проєктів.

На якому поверсі найбільш комфортне житло

Поверхи з третього до восьмого завжди користувалися найбільшим попитом. Сьогодні верхня межа дещо опустилася – до 5-6-го поверхів.

Головні переваги житла на 3-6-му поверхах такі:

вища безпека у разі обстрілів;

швидший доступ до укриття;

оптимальна мікроклімат;

надійніша подача води.

На що звертати увагу під час вибору поверху

Передусім варто орієнтуватися на власні потреби, обставини та плани. Проте також варто врахувати питання безпеки – зокрема, швидкість евакуації, інфраструктуру будинку – наприклад, генератори для насосів води, технічний стан підвалу, даху, наявність гідроізоляції. А ще подумайте про ліквідність – чи можна буде швидко продати квартиру на вашому поверсі в разі потреби.

Перед покупкою квартири не соромтеся задавати якнайбільше питань у відділі продажу, щоб з’ясувати всі деталі, від яких може залежати комфорт вашого життя в новому помешканні. Та, звісно, обирайте житло від надійних забудовників.