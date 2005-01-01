На Яворівщині суд оштрафував податківця на ₴3400 через конфлікт інтересів

Яворівський райсуд визнав винним податківця з Яворівщини у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного із діями в умовах реального конфлікту інтересів та застосував до нього адміністративне стягнення у 3400 грн.

Відповідно до постанови суду, працюючи завідувачем сектору доходів і зборів з фізичних осіб Яворівського відділення Городоцької ОДПІ, Ігор Процик не повідомив про існуючий реальний конфлікт інтересів, як цього вимагає закон «Про запобігання корупції».

Працівники управління захисту економіки у Львівській області встановили, що у грудні 2015 року він дав письмову вказівку своїй підлеглій працівниці виконати запит свого тестя про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, а у березні 2016 року сам зареєстрував заяву своєї тещі про реєстрацію її платником єдиного податку.

Проте держслужбовець під час розгляду справи свою вину заперечував і стверджував, що жодних вказівок підлеглим стосовно його тещі та тестя не давав. Резолюцію на запиті тестя він пояснив тим, що що отримував і розписував кореспонденцію, але не вчитувався у її суть. Що ж до заяви тещі, то її опрацювання він пояснив тим, що підлеглої не було на роботі, а заяву необхідно було розглянути упродовж двох робочих днів.

Із постановою суду податківець не погодився, і має намір оскаржити її в апеляційній інстанції, повідомили у прокуратурі Львівської області.