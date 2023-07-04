На станції відключилась єдина робоча основна лінія електропередач

Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок із головною зовнішньою лінією електропередач. Тепер на станції працює єдина резервна лінія з шести, повідомили у вівторок, 4 липня, у прес-службі МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, вночі 4 липня на станції відключили єдину робочу лінію електропередач на 750 кВ. Лінія була єдиною з чотирьох основних, які працювали до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Відключення лінії електропередач 750 кВ призвело до того, що ЗАЕС довелося перемикнутися на свою єдину доступну резервну лінію електропередачі 330 кВ для зовнішньої електроенергії. Вона потрібна, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції. Ця лінія 330 кВ була знову підключена до станції лише 1 липня після пошкодження чотири місяці тому», – повідомили у прес-службі МАГАТЕ.

У МАГАТЕ зазначили, що цього разу ЗАЕС не вимикалася повністю, як це було сім разів до того. Водночас у службі розповіли, що причина відключення не встановлена.