Резервна лінія залишилась єдиною робочою з шести

Запорізьку атомну електростанцію, розташовану поблизу тимчасово окупованого Енергодару, вперше з квітня під'єднали до резервної лінії електропередач. Останні чотири місяці окупанти на ЗАЕС покладалися виключно на основну електромагістраль, повідомили у понеділок, 3 липня, у прес-службі МАГАТЕ.

За даними МАГАТЕ, резервну лінію втратили чотири місяці тому, і тільки зараз її вдалося знову під'єднати. Зокрема, резервна лінія потрібна для охолодження реактора та інших необхідних безпекових потреб.

«ЗАЕС було знову під'єднано до єдиної доступної резервної лінії електропередач через чотири місяці після її втрати, але ситуація з енергопостачанням на майданчику залишається надзвичайно крихкою під час війни та не є стійкою», – заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Резервна лінія на 330 кВ залишилася єдиною з шести, яку вдалося під'єднати. У МАГАТЕ заявили, що роботи з відновлення електропередач були «ускладнені через складну безпекову ситуацію в південному регіоні».

У прес-службі МАГАТЕ нагадали, що ЗАЕС сім разів втрачала електропостачання, через що її працівники змушені були використовувати аварійні дизельні генератори. Водночас те, що аварійні відключення відбуваються через агресію Росії, в МАГАТЕ не уточнили.