Росіяни окупували ЗАЕС 4 березня 2022 року

Росіяни, скоріше за все, не стануть навмисно створювати аварію на Запорізькій АЕС, адже не зможуть контролювати її наслідки. Однак, досвід з Каховською ГЕС показує, що окупанти можуть вдатися і до такого теракту. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наслідки від теракту на ЗАЕС для росіян можуть бути гіршими, ніж проблеми з контрнаступом для ЗСУ, тому РФ, ймовірно, продовжить політику погроз ядерною катастрофою.

«Однак ймовірне руйнування Росією греблі Каховської ГЕС також негативно позначилося на російських силах, і не можна виключати можливі російські плани саботажу на ЗАЕС», – зазначили в ISW.

Згідно з аналізом Інституту, в разі теракту РФ може вдатись до трьох сценаріїв:

Скинути опромінену воду із ЗАЕС до Каховського водосховища, щоб перешкодити українському переходу через вже значною мірою осушене водосховище.

Створити радіоактивний шлейф, щоб покрити велику територію на півдні України, хоча реактори спроектовані таким чином, щоб це було важко зробити.

Спричинити аварію з невеликим радіусом, щоб запобігти наступу ЗСУ поблизу самої ЗАЕС.

«Жоден з цих варіантів не дає більшої військової вигоди для російських військ, ніж можливі наслідки, які вони можуть створити», – наголосили аналітики.

Крім цього, РФ вдається до звичної політики звинувачення України у своїх намірах. Так в ISW прокоментували слова глави МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила про нібито підготовку України до атаки на ЗАЕС.

«Абсурдні міркування Захарової типові для інформаційних операцій Кремля про нібито загрози безпеці ЗАЕС. Кремль регулярно вдавався до загроз ядерної ескалації і попереджав про загрози для ЗАЕС, створені здебільшого Росією, у спробах чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій підтримці України Заходом», – зазначили в ISW.

У підсумку, аналітики зазначають, що створення загрози аварії на ЗАЕС може використовуватись Росією для залякування України з метою зупинити контрнаступ на Півдні, а також для тиску на Захід перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Нагадаємо, 4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року Президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.