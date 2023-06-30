Зараз українська влада не має прямого радіаційного контролю на Запорізькій АЕС

Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю. Про це розповів президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін, пише УНІАН.

«Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станції ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію, – наголосив Котін.

За його словами, наразі Україна не має прямого радіаційного контролю на станції, бо вже декілька місяців, як російські окупанти обмежили доступ до цієї інформації.

Україна має датчики радіаційного моніторингу на контрольованій території на правобережжі Дніпра й по цих датчиках буде відстежувати радіаційний фон.

Натомість міністр енергетики Герман Галущенко додав, що дуже сподівається, що присутні на ЗАЕС представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

«Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес», – сказав Галущенко.

Нагадаємо, що за даними української розвідки, Росія з технічної сторони вже підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

За даними ГУР, російські окупанти на Запорізькій атомній електростанції поступово зменшують свою присутність на її території. Росіяни вже розпочали евакуацію. Зокрема, станцію покинули троє співробітників «Росатому», які керували росіянами на ЗАЕС.