Смертельна аварія сталася у селі Дубриничі Ужгородського району

Смертельна аварія сталася у селі Дубриничі Ужгородського району. 19-річний водій Chevrolet збив велосипедиста. Від отриманих травм 85-річний місцевий мешканець загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 18 серпня, за кермом Chevrolet був мешканець села Зарічево.

Від отриманих травм місцевий мешканець загинув на місці

«Водій допустив наїзд на 85-річного місцевого жителя, який рухався на велосипеді в попутному напрямку і раптово змінив напрямок руху – почав перетинати проїжджу частину. Внаслідок зіткнення чоловік отримав травми несумісні із життям», – інформують правоохоронці.

Водій був тверезим. Поліція відкрила кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.