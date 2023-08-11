Водієві загрожує до восьми років позбавлення волі

У п’ятницю вночі, 11 серпня, на Закарпатті трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Повідомлення на гарячу лінію «102» надійшло від лікаря про констатацію смерті чоловіка, який отримав несумісні з життям тілесні ушкодження внаслідок ДТП. На місце події одразу ж прибули правоохоронці.

Попередньо правоохоронцям вдалося з’ясувати, що 20-річний мешканець Мукачева, керуючи автомобілем марки Peugeot, неподалік села Ракошино Мукачівського району, наїхав на чоловіка, який переходив дорогу. Внаслідок отриманих травм пішохід, чия особа встановлюється, загинув на місці аварії.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Водієві загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. У справі призначили експертні дослідження, за результатами яких у подальшому слідчі встановлять усі обставини аварії.