За даними правоохоронців, водій легковика перебував за кермом у тверезому стані

У Хустському районі Закарпатської області внаслідок ДТП травмувався 10-річний хлопчик. За даними правоохоронців, на дитину скоїв наїзд 25-річний водій легковика KIA. Про це у неділю, 14 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Закарпаття.

Подія трапилась у суботу, 13 липня, у селі Синевир. На місце ДТП прибула слідчо-оперативна група, яка оглянула місце аварії та встановили попередні обставини події.

«25-річний уродженець Львівської області рухався на своєму транспортному засобі по автодорозі територіального значення у напрямку села Синевир. Саме в цей час по краю проїзної частини, в попутному напрямку легковика, також рухався 10-річний хлопчик на електросамокаті та раптово здійснив маневр ліворуч», – розповіли у поліції.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні травми, його госпіталізували до місцевого медзакладу. За даними правоохоронців, водій KIA перебував за кермом у тверезому стані.

10-річний хлопчик на електросамокаті раптово здійснив маневр

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Також його можуть позбавити права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 2 липня Тячеві Закарпатської області зіткнулись автомобілі Hyundai та Infiniti. Внаслідок аварії 35-річна водійка Hyundai та її 9-річна донька отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.