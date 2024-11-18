Надзвичайна подія сталася у селі Розівка Ужгородського району

Надзвичайна подія сталася у селі Розівка Ужгородського району 14 листопада. Місцева жителька підпалила себе на подвір’ї будинку і внаслідок отриманих травм загинула. У поліції відкрили кримінальну справу з позначкою «самогубство».

Про інцидент стало відомо 18 листопада від рятувальників.

«До Служби порятунку надійшла інформація про те, що 14 листопада орієнтовно о 15:25 жінка здійснила самопідпал на вулиці Новій у селі Розівка. Внаслідок цього вона померла», – зазначили в ДСНС.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що загиблою є місцева 89-річна жителька.

«Жінка 1935 року народження підпалила себе на подвір’ї. Наразі тіло відправили у морг для проведення судмедекспертизи. Всі обставини події встановлює слідство», – зазначила Ганна Дан.

Правоохоронці відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».