У селі Білки Іршавського району у понеділок вночі, 28 червня, автомобіль швидкої допомоги закидали камінням. За попередньою інформацією, це були діти. Поліція проводить перевірку.

Повідомлення про інцидент з’явилося на сторінці Іршавської станції екстреної медичної допомоги у соцмережі Fаcebook у вівторок, 29 червня. За інформацією медиків, напад на службовий атомобіль стався у селі Білки, поблизу ромського табору на вулиці Р. Армії, 25.

«Нашим співробітникам вдалося уникнути тілесних пошкоджень, незважаючи на вкрай агресивну і неадекватну поведінку нападників та погрози фізичної розправи. Пошкодження отримав автомобіль ЕМД, окрім того нанесено моральну шкоду працівникам швидкої», – йдеться у повідомленні медиків.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET підтвердили інформацію про цей випадок. За словами правоохоронців, виклик від медиків швидкої надійшов о першій ночі, 28 червня.

«На місце події виїхала група реагування, проте нападників поблизу вже не було. Як пояснили правоохоронцям медики, машину швидкої допомоги закидали камінням. Нападниками могли бути діти», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

«Наразі подія зареєстрована в журналі обліку, всі надані покази перевіряються для того, аби визначити правову кваліфікацію цього інциденту. Встановлюються особи, причетні до цієї події», – додала вона.