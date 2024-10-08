Вільховецька сільрада 4 рази проводила тендер на реконструцію ліцею

На Закарпатті працівники Бюро економічної безпеки скасували ризиковий тендер Вільховецької сільради з реконструкції місцевої школи, очікуваною вартістю 121,5 млн грн. Як виявилося, переможець закупівлі не має досвіду виконання таких робіт, а ціни на будматеріали значно перевищували ринкову вартість.

У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області замовника реконструкції школи не називають, але за даними Prozorro йдеться про Вільховецьку сільську раду.

З квітня 2024 року сільрада тричі намагалася провести закупівлю реконструкції Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу. Спочатку на тендер ніхто не подавався, а в липні торги відмінили через те, що переможець – ТОВ «Інвестиційна Компанія Укрбудсервіс» не зміг вчасно усунути виявлені порушення.

31 липня Вільховецька сільрада знову оголосила закупівлю з реконструкції школи, яку з пропозицією 116,5 млн грн виграло підприємство «Стік». 7 жовтня у БЕБ повідомили, що виявили порушення.

«Переможець закупівлі не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт. Також встановлено, що цінова пропозиція розрахована з порушенням значення середньомісячної тривалості робочого часу, а відпускні ціни на окремі будівельні матеріали значно перевищували ринкову вартість. Окрім того, замовник склав технічне завдання із порушенням законодавства про публічні закупівлі», – розповіли в ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Після листа з БЕБ сільрада скасувала рішення про визнання ПП «Стік» переможцем тендерної закупівлі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Стік» зареєстрована у вересні 2000 року у Тячеві Іриною Дюгов. У 2023-2024 роках фірма стала переможцем тендерів на понад 150 млн грн. Найчастіше будівельні роботи у компанії замовляють Тячівська та Рахівська міські ради, Тересвянська селищна рада та Вільховецька сільрада.

У березні 2024 року ПП «Стік» за 6 млн грн купило будівлю Мін’юсту у Тячеві. Під час аукціону вартість лота зросла у 880 разів.