На Закарпатті БЕБ зупинило тендер сільради на реконструкцію школи за 120 млн грн
Виявилося, що переможець закупівлі не має досвіду виконання таких робіт
На Закарпатті працівники Бюро економічної безпеки скасували ризиковий тендер Вільховецької сільради з реконструкції місцевої школи, очікуваною вартістю 121,5 млн грн. Як виявилося, переможець закупівлі не має досвіду виконання таких робіт, а ціни на будматеріали значно перевищували ринкову вартість.
У Територіальному управління БЕБ у Закарпатській області замовника реконструкції школи не називають, але за даними Prozorro йдеться про Вільховецьку сільську раду.
З квітня 2024 року сільрада тричі намагалася провести закупівлю реконструкції Вільховецько-Лазівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з добудовою учбового корпусу, харчоблоку, коридору та спортивного залу. Спочатку на тендер ніхто не подавався, а в липні торги відмінили через те, що переможець – ТОВ «Інвестиційна Компанія Укрбудсервіс» не зміг вчасно усунути виявлені порушення.
31 липня Вільховецька сільрада знову оголосила закупівлю з реконструкції школи, яку з пропозицією 116,5 млн грн виграло підприємство «Стік». 7 жовтня у БЕБ повідомили, що виявили порушення.
«Переможець закупівлі не підтвердив досвід виконання аналогічних робіт. Також встановлено, що цінова пропозиція розрахована з порушенням значення середньомісячної тривалості робочого часу, а відпускні ціни на окремі будівельні матеріали значно перевищували ринкову вартість. Окрім того, замовник склав технічне завдання із порушенням законодавства про публічні закупівлі», – розповіли в ТУ БЕБ у Закарпатській області.
Після листа з БЕБ сільрада скасувала рішення про визнання ПП «Стік» переможцем тендерної закупівлі.
За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Стік» зареєстрована у вересні 2000 року у Тячеві Іриною Дюгов. У 2023-2024 роках фірма стала переможцем тендерів на понад 150 млн грн. Найчастіше будівельні роботи у компанії замовляють Тячівська та Рахівська міські ради, Тересвянська селищна рада та Вільховецька сільрада.
У березні 2024 року ПП «Стік» за 6 млн грн купило будівлю Мін’юсту у Тячеві. Під час аукціону вартість лота зросла у 880 разів.